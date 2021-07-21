Глава ВОЗ предупредил об угрозе появления более опасного штамма COVID

В мире может появиться более опасный штамм коронавируса, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

”Появляются другие варианты, которые являются даже потенциально более опасными, чем вариант "дельта", который приводит сейчас к разрушающим последствиям. И чем больше будет вариантов, тем больше вероятность, что один из них просто будет обходить вакцины и, таким образом, нам придется все начинать сначала”, — сказал он на 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК).

По словам главы ВОЗ, пандемию удастся остановить, только если вакцинировать достаточное количество населения. Так, к концу этого года должны быть привиты 40% жителей каждой страны, а к середине следующего — по меньшей мере 70%.

”Если эти цели будут достигнуты, только так мы сможем положить конец пандемии и восстановить глобальную экономику”, — отметил глава ВОЗ.

В начале июля ВОЗ включила в свой список для дальнейшего мониторинга (Alerts for Further Monitoring) штамм коронавируса, который был обнаружен на территории России. В этот список попадают варианты COVID-19, мутации которых предположительно могут менять свойства коронавируса и представлять потенциальную угрозу массового заражения. Помимо российского, в перечень входит еще 11 штаммов, в том числе из Колумбии, Индонезии, Бразилии и Филиппин.