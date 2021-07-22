Осенью не удастся избежать новой волны коронавируса: темп вакцинации серьезно отстает

В апреле Эстония поставила цель к осени вакцинировать двумя дозами 70% совершеннолетнего населения, и сейчас уже можно смело утверждать, что план провалился.

На данный момент одну дозу получили 602 540 человек, 80 000 из которых получат вторую дозу в течение следующих шести недель. Это означает, что к 1 сентября двумя дозами будут привиты лишь 56% всех совершеннолетних.

Если вакцинация продолжится в текущем темпе, то к осени не удастся достигнуть и новой цели правительства — вакцинировать первой дозой 70% взрослого населения. Сейчас в неделю в среднем вводится 15 600 первых доз вакцины, а для достижения цели нужно вводить чуть больше 25 000 доз. Значит, мы отстаем на 10 000 инъекций вакцины в неделю.

Если посмотреть на то, как много людей записались на вакцинацию, то темп может еще больше снизиться. В июле первую дозу вакцины должны получить еще почти 50 000 человек, чтобы достичь поставленных целей. По состоянию на вторник на вакцинацию в июле и августе зарегистрировались лишь 12 595 человек.

Если темп вакцинации все же сохранится на нынешнем уровне, то цель в 70% совершеннолетних эстоноземельцев, вакцинированных одной дозой, будет достигнута к концу сентября. К тому времени в половине стран Евросоюза двумя дозами уже будут привиты минимум 90% населения.

Согласно подсчетам Politico, Эстония к началу осени будет седьмой с конца среди стран ЕС по охвату вакцинации населения. Тем временем Бельгия, Дания, Ирландия, Франция, Люксембург, Мальта, Португалия и Испания к концу сентября могут вакцинировать 99% населения, если продолжат в текущем темпе.

70% недостаточно, чтобы предотвратить новую волну

Вирусолог Андрес Меритс говорит, что не знает, откуда взяли цифру в 70%, якобы необходимую для достижения коллективного иммунитета. По его словам, она слишком низкая и на самом деле необходимо привить 95% населения или даже больше, чтобы гарантировать коллективный иммунитет.