За сутки в Эстонии прибавилось 96 случаев заражения коронавирусом

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 46 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 31 в Таллинне.

В Тартумаа прибавилось 18, в Пярнумаа — девять, в Йыгевамаа — пять, в Вильяндимаа и Ида-Вирумаа — по три, в Валгамаа и Ярвамаа — по два, на Хийумаа, в Ляэне-Вирумаа, Пылвамаа и Рапламаа — по одному новому случаю заражения. В других уездах новых случаев заражения не прибавилось. В четырех случаях в регистре народонаселения отсутствовало местожительство.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 57,2 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 1,5%.

По состоянию на утро 21 июля в больницах находится 14 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждается три пациента, из которых на управляемом дыхании один человек. За сутки открыли одну новую историю болезни COVID-19.

В стационарном лечении нуждались 6,9% от общего количества больных. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 58 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет шесть человек (46%).

За сутки новых смертельных случаев не зарегистрировано. Всего в Эстонии умер 1 271 зараженный коронавирусом.

За сутки ввели 8 161 дозу вакцины, прививки сделаны в общей сложности 605 839 людям, курс вакцинации завершен у 528 226 человек. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 54,9%.

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