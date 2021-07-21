Число членов собраний местных самоуправлений на осенних выборах сократится

По сравнению с прошлыми выборами, число членов собраний сократится в семи местных самоуправлениях: волость Алутагузе, волость Вормси, волость Тапа, волость Канепи, волость Пылтсамаа, волость Валга и волость Рыуге. В Рыуге были упразднены избирательные округа, ввиду чего число членов собрания сократится на восемь человек. В других местных самоуправлениях состав собраний сократится на два человека.

В четырех местных самоуправлениях число членов собраний увеличится на два человека: город Кейла, волость Саку, волость Муху и волость Луунья.

На осенних выборах в каждом местном самоуправлении будет организован один избирательный округ. Исключения здесь – город Таллинн и волость Пейпсияэре. В Таллинне каждая часть города является отдельным избирательным округом, то есть всего будет сформировано восемь округов. В волости Пейпсияэре будет сформировано четыре избирательных округа.

Более подробную информацию об округах и распределении мандатов можно найти на странице valimised.ee.