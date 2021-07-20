Случаи заболевания АЧС в Эстонии начались около года назад

Впервые за четыре года в Эстонии зафиксирован случай заболевания свиней неизлечимой и смертельной африканской чумой.

"Вирус был обнаружен 12 июля во взятых у животных пробах крови. Всех обитателей фермы, а их было более 1700, пришлось умертвить при помощи газа. Сейчас на ферме проводится глубокая дезинфекция", — сообщил работник сельскохозяйственного и продовольственного департамента Олев Калда.

Предыдущая вспышка заболевания в середине прошлого десятилетия дорого обошлась эстонским фермерам и государству — расходы на борьбу c эпидемией составили около 10 миллионов евро, и после этого очень многие животноводы вообще отказались от разведения свиней.

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