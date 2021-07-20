Новости Эстонии
20.07.2021, 22:00

Случаи заболевания АЧС в Эстонии начались около года назад

 
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Foto: Sven Arbet
На ферме в волости Кийли произошла вспышка африканской чумы свиней. Для других видов животных и для людей эта болезнь не заразна, но они могут быть переносчиками. Чтобы не допустить распространения болезни, на свинофермах будут приняты дополнительные меры биологической безопасности, передает RusERR.

Впервые за четыре года в Эстонии зафиксирован случай заболевания свиней неизлечимой и смертельной африканской чумой.

"Вирус был обнаружен 12 июля во взятых у животных пробах крови. Всех обитателей фермы, а их было более 1700, пришлось умертвить при помощи газа. Сейчас на ферме проводится глубокая дезинфекция", — сообщил работник сельскохозяйственного и продовольственного департамента Олев Калда.

Предыдущая вспышка заболевания в середине прошлого десятилетия дорого обошлась эстонским фермерам и государству — расходы на борьбу c эпидемией составили около 10 миллионов евро, и после этого очень многие животноводы вообще отказались от разведения свиней.

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