ВИДЕО | В Эстонии сегодня видели смерч!

По данным эстонских синоптиков, в ночь на среду ожидается небольшая и переменная облачность. Во многих местах пройдёт кратковременный дождь, возможна гроза, после полуночи осадки редкие. Ветер повсеместно развернётся на северо-западный и северный, до полуночи на востоке Эстонии ветер ещё будет юго-западный и западный 4-9, порывами 12, на побережье до 14 м/с. Температура воздуха 8..13, на побережье местами до 17°C.

Днём: Переменная облачность. В отдельных местах пройдёт кратковременный дождь. Ветер северо-западный 5-10, порывами 14, на северном побережье во второй половине дня до 17 м/с. Температура воздуха 17..22°C.

Четверг, 22.07:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западный и северо-западный 3-9, на побережье порывами 12-14 м/с. Температура воздуха 8..13, на побережье до 18°С.

Днём: Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 5-10, на побережье порывами 14, на северном побережье во второй половине дня до 17 м/с. Температура воздуха 21..25°С.

Пятница, 23.07:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер западный и северо-западный 3-9, до полуночи на побережье порывы 12-15 м/с. Температура воздуха 12..18°C.

Днём: Переменная облачность. В отдельных местах возможны ливни. Ветер северо-западный 5-10, во второй половине дня на побережье порывы 14 м/с. Температура воздуха 19..24°C.

Суббота, 24.07:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер северной четверти 3-9 м/с. Температура воздуха 10..15, на побережье до 18°C.

Днём: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 19..25°C.