Департамент полиции и погранохраны: не везде хватает телефонов для проверки паспорта вакцинации

Департамент полиции и погранохраны продолжает проверять граждан, прибывающих из так называемых "зеленых" стран или стран с низким уровнем риска — пассажиров спрашивают, из какой страны они начали свое путешествие. Если выясняется, что человек летел через "зеленую" страну транзитом, а путешествие начал из так называемой "красной" страны, на него распространяется правило соблюдать карантин. Все пассажиры из третьих стран проверяются в Таллиннском аэропорту, порту и на восточной границе.

Существует приложение, созданное Министерством социальных дел и Центром информационных систем здравоохранения и социального обеспечения (TEHIK) для использования сотрудниками полиции. Это приложение используется для считывания QR-кода в свидетельствах о вакцинации. Поскольку паспорта вакцинации отражают личные данные и поднимают вопрос безопасности, невозможно проверять их с помощью широко доступных сторонних приложений.

"У многих полицейских уже есть устройства для считывания QR-кода, но для ускорения проверок в аэропорту, порту или на восточной границе, совместно с Центром инфотехнологий и развития Министерства внутренних дел (SMIT) будет организован тендер закупок большего количества специальных телефонов. На пунктах пограничного контроля с оживленным движением отсутствует необходимое количество телефонов для быстрой проверки", — пояснил Ару.