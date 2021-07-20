Футзал польши: Экстракласа потеряла еще один клуб

На минувшей неделе на официальном сайте польской Экстракласы был опубликован календарь на новый сезон: поляки одними из первых в Европе анонсировали старт сезона-2021/22, который растянется на девять месяцев. Первый тур Экстракласы запланирован на 11-12 сентября, а заключительный 30-ый – на 28-29 мая. Планируется, что в новом сезоне примут участие 16 клубов, что на один меньше чем в сезоне-2020/21.

Однако уже после публикации календаря из стана «Орел Ельч-Лясковице» пришла неприятная новость: клуб не сможет принять участие в новом сезоне из-за финансовых проблем. Подробности этого решения пока неизвестны, но очевидно, что «орлы» стали очередными жертвами коронавирусных ограничений, которые серьезно ударили по клубному бюджету. Отметим, что «Орел Ельч-Лясковице» в последние годы стабильно входил в топ-6 польских клубов: 4 место в сезоне 2018/19, 6 место в сезоне 2019/20, 6 место в сезоне 2020/21.

В соответствии с регламентом Экстракласы, место «орлов» будет предложено клубу «Фит-Монин Бжег», который вылетел из класса сильнейших, заняв 14 место в прошлом сезоне. «Если руководство «Бжега» заинтересуется возможностью и получит необходимую лицензию, то их клуб займет место «Орел Ельч-Лясковице». Если нет, то место будет предложено «АЗС УВ Катовице» (15 место в сезоне-2020/21). В любом случае, мы планируем начать новый сезон с шестнадцатью командами», - заявил председатель комиссии Экстракласы Януш Лейк.

Из позитивных новостей, пришедших из Польши на прошлой неделе, можно отметить реорганизацию «Гатта Актив» из города Здунска Воля, который снялся с чемпионата ещё по ходу минувшего сезона. Чемпион Польши-2015/16, серебряный призёр сезонов 2016/17 и 2017/18, а также бронзовый призёр 2019/20 начнёт свой новый путь со Второй лиги. Как сообщается на официальном сайте клуба, цель на этот сезон – выход в Первую лигу, а затем – возвращение в Экстракласу. Остаётся только пожелать титулованному клубу успеха в их новом походе!