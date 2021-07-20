Лаанет поблагодарил немецкую коллегу за вклад Германии в обеспечение воздушной безопасности Балтии

Министры подтвердили хорошие двусторонние отношения и отметили, что Эстония и Германия разделяют схожие взгляды на политику обороны и безопасности. На встрече обсуждались вопросы безопасности Балтийского региона, новые возможности сотрудничества в области киберзащиты, искусственного интеллекта и зарубежных миссиях, а также трансатлантические отношения и влияние Китая на мировую политику.

На встрече министр обороны Лаанет выразил своей немецкой коллеге соболезнования по поводу жертв наводнения. ”Мне крайне прискорбно, что во время наводнения пострадало и погибло так много людей, разрушены дома. Бундесвер оказывает неоценимую помощь в пострадавших районах. Я надеюсь, что совместными усилиями жизнь снова вернется в свое нормальное русло. Эстония готова оказать помощь в случае необходимости”, — сказал Калле Лаанет.

Лаанет поблагодарил Крамп Карренбауэр за вклад Германии в обеспечение воздушной безопасности Балтии, что является одним из лучших примеров политики сдерживания и обороны НАТО в Балтийском регионе.

”Германия является сильным союзником Эстонии, который в ходе миссии воздушной безопасности НАТО в странах Балтии совершил 14 ротаций по безопасности воздушного пространства, из них 8 из Эмари. Я надеюсь, что вскоре Германия снова будет защищать из Эстонии воздушное пространство Балтии”, — отметил Лаанет.

Министры обороны выразили одобрение совместному двухстороннему проекту полевых госпиталей для поддержки военной медицины Украины. В рамках проекта Германия приобретет полевые госпитали для Украины, а Эстонский центр военной медицины и медицины катастроф обеспечит базовую подготовку украинских специалистов и инструкторов для ввода полевого госпиталя в эксплуатацию. Проект способствует укреплению сотрудничества между Эстонией и Германией в области военной медицины. Мобильный полевой госпиталь Role 2 выпускается эстонским предприятием Semetron.