Женщины по всему миру демонстрируют свою успешность в разнообразных сферах, в которых до сих пор главенствовали мужчины. Когда эпоха холодной войны наконец закончилась, ликовали по поводу её окончания главы тридцати четырёх европейских стран — в основном мужчины. И сторонники феминизма начали задаваться вопросом, а какая же эпоха окончилась на самом деле, ибо эпоха патриархата была в ту пору ещё в самом расцвете.

Теперь дни неповоротливой патриархальной системы сочтены, и усиливающиеся ветры перемен упрочняют позиции женщин в социальном, политическом, культурном и экономическом плане. Стереотип, согласно которому лидерами могут быть только мужчины, больше не является гендерно обусловленным.

Скандинавские и балтийские страны могут похвастаться политической парадигмой, при которой решения принимают женщины. Премьер-министр Финляндии Санна Марин, премьер-министр Норвегии Эрна Солберг, недавно избранная первая женщина-премьер-министр Эстонии Кая Каллас занимаются делом, подчёркивающим их непрестанное мужество и благоразумие в принятии государственных решений. Они влиятельны и заслуживают признания.