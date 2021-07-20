Репс не принимала участие в обсуждении расследования по ее делу. Исключение из партии не рассматривается

Сама Репс не участвовала в заседании правления Центристской партии, на котором было принято решение отстранить ее от должности председателя парламентской фракции и вице-председателя партии.

Ханимяги признал, что из-за очередного скандала вокруг Майлис Репс, партия в настоящее время находится под давлением.

Что касается спекуляций на тему возможного исключения Репс из партии, Ханимяги говорит: ”Они не соответствуют действительности”.

По словам генсека, руководители партии обсуждали вопрос относительно Репс по телефону.

Ханимяги не смог ответить, как Майлис Репс отреагировала на решение руководства ЦП. ”Это было трудное решение. У Майлис Репс очень большие заслуги перед партией", — сказал Ханимяги.

Сам бывший министр образования и науки не участвовал в заседании правления Центристской партии, на котором было принято решение отстранить его от должности председателя фракции и заместителя председателя партии.

Недавно Майлис Репс снова оказалась в центра скандала в связи с использованием денег налогоплательщиков в личных целях. Видимо, она так тщательно скрывается от общественности, что связаться с ней не могут не только СМИ, но и однопартийцы, с которыми она должна искать решение проблемы.

Так как Репс не отвечала на телефон, центристам пришлось прийти к ней домой, чтобы наконец поговорить. Журналистам же до сих пор не удалось с ней связаться.

13 января 2020 года, когда Майлис Репс еще занимала должность министра образования и науки, то она отметила свой 45-летний день рождения с однопартийцами в элитном ресторане Mon Repos в Кадриорге. Счет же оплатило Министерство науки и образования.

Причем это не первый скандал, в который угодила Репс из-за использования денег министерства не по назначению. В ноябре 2020 года стало известно, что личный водитель Репс, за которого платит министерство, возит чаще ее детей, чем саму Репс.