ЧП и криминал
20.07.2021, 17:15

ФОТО | В Нымме загорелся жилой дом

 
Foto: Päästeamet
Во вторник в 15:16 спасатели получили вызов на Паплите пуйестеэ в Таллинне, где горел жилой дом.

Когда спасатели прибыли на место, жители уже вышли из дома и работы по тушению были начаты. Согласно первоначальным данным, возгорание могло произойти из-за затопленной печи в котельной.

Пожар был потушен к 16:03, спасатели проветривают помещения.

В здании зарегистрировано предприятие, которое продает отопительные материалы: гранулы и другие подобные товары.

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