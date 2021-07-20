Новости Эстонии
20.07.2021, 17:54

На Штромке снова можно купаться! Пробы воды в порядке

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Stroomi rand 26 juunil
Stroomi rand 26 juunil
Foto: Henri-Kristian Kirsip
Анализ проб воды показал, что вода на пляже Штромка отвечает нормам.

”Сегодня мы получили приятную новость, что пробы воды, взятые Департаментом здоровья на Штромке 15 июля, в порядке”, — сказала заместитель старейшины Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.

Чистота воды определяется по двум микробиологическим параметрам — содержание в воде энтерококков и кишечной палочки.

Департамент здоровья публикует результаты анализа проб воды на своей странице.

В случае пляжа Штромки нужно учитывать, что парк и прибрежная зона расположены в низине, то есть в случае больших осадков качество воды меняется. Также на качество воды на пляже может оказывать влияние и деятельность человека в близлежащих районах, грунтовые и дождевые воды, которые переносят осадочные воды с загрязненных территорий в Коплиский залив.

Качество воды на пляже Пикакари по-прежнему хорошее.

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