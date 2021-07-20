На Штромке снова можно купаться! Пробы воды в порядке(2)
”Сегодня мы получили приятную новость, что пробы воды, взятые Департаментом здоровья на Штромке 15 июля, в порядке”, — сказала заместитель старейшины Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.
Чистота воды определяется по двум микробиологическим параметрам — содержание в воде энтерококков и кишечной палочки.
Департамент здоровья публикует результаты анализа проб воды на своей странице.
В случае пляжа Штромки нужно учитывать, что парк и прибрежная зона расположены в низине, то есть в случае больших осадков качество воды меняется. Также на качество воды на пляже может оказывать влияние и деятельность человека в близлежащих районах, грунтовые и дождевые воды, которые переносят осадочные воды с загрязненных территорий в Коплиский залив.
Качество воды на пляже Пикакари по-прежнему хорошее.
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