Майлис Репс покидает должность председателя Центристской фракции и правление партии

В Центристской партии сегодня обсудили расследование в отношении Майлис Репс, принято решение, что в нынешней ситуации парламентской фракции центристов необходим новый руководитель. Репс также покинет пост заместителя председателя Центристской партии.

По словам председателя Центристской партии Юри Ратаса, на совместном собрании правления партии и парламентской фракции центристов сочли, что в контексте нынешней ситуации Майлис Репс следует сосредоточиться на собственной защите, а партия, приняв крайне сложное, но необходимое решение, сможет идти дальше. ”Я благодарю Майлис, которая, будучи сильным политиком, внесла значительный вклад в развитие жизни страны и деятельность партии в роли как вице-председателя партии, так и руководителя парламентской фракции и министра”, — сказал Ратас.

Кто заменит Репс в качестве вице-председателя партии, Ратас сегодня не озвучил. Выборы председателя парламентской фракции центристов состоятся при первой возможности. Правление партии сделало фракции предложение избрать новым председателем фракции Яануса Карилайда, вице- председателями оставить Керсти Сарапуу и Андрея Коробейника.

Недавно Майлис Репс снова оказалась в центра скандала в связи с использованием денег налогоплательщиков в личных целях. Видимо, она так тщательно скрывается от общественности, что связаться с ней не могут не только СМИ, но и однопартийцы, с которыми она должна искать решение проблемы.

Так как Репс не отвечала на телефон, центристам пришлось прийти к ней домой, чтобы наконец поговорить. Журналистам же до сих пор не удалось с ней связаться.

13 января 2020 года, когда Майлис Репс еще занимала должность министра образования и науки, то она отметила свой 45-летний день рождения с однопартийцами в элитном ресторане Mon Repos в Кадриорге. Счет же оплатило Министерство науки и образования.

Причем это не первый скандал, в который угодила Репс из-за использования денег министерства не по назначению. В ноябре 2020 года стало известно, что личный водитель Репс, за которого платит министерство, возит чаще ее детей, чем саму Репс.