Новости Ида-Вирумаа
20.07.2021, 17:37

В Нарве будут отмечать начало советской оккупации. За организаторов приняли партию EKRE, всё из-за публикации в Facebook

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Виталий Бесчастный
vitali.bestsastnoi@delfi.ee
Foto: Taavi Sepp
26 июля — день окончания Нарвской операции 1944 года. Советские войска разбили нацистов и заняли город.

В Facebook появилась афиша с расписание мероприятий в Нарве в честь 26 июля. "Город был освобожден и началась новая страница в его жизни. Общественные организации поздравляют всех с праздником!" Как известно, в истории Эстонии эта дата не ассоциируется с праздником, так как после немецкой оккупации (1941-1944) началась советская.

Постером с графиком событий поделилась в группе "Жители Нарвы" общественный деятель, член правления нарвского отделения EKRE Алла Деловая.

”Это не мероприятие нарвского отделения EKRE. Я просто выставила афишу в нарвскую группу. Там мы публикуем различные новости и ссылки на мероприятия в городе. У нас нет какой-либо дискриминации, публикуем всё”, — ответила Алла Деловая на вопрос RusDelfi о мероприятии 26 июля.

Как призналась Алла, 26 июля обычно в городе не справляют.

”Скорее всего, это делается перед выборами”, — предполагает она. В объявлении написано, что организаторами выступают несколько некоммерческих организаций: Нарвский союз ветеранов, ”Память”, ”Камерад” и другие.

Алла, по собственным словам, не будет участвовать в данном мероприятии. ”У меня в семье не принято отмечать этот день. 9 мая я тоже не отмечаю. Я всем всегда объясняю, что у меня дед не признавал советскую власть, второй дед — был эстонцем, служил в СС и сбежал в Америку. Наша бабушка даже не научила нас говорить по-эстонски, боялась говорить на эстонском в советское время. С тех времен у нас нет никакого ажиотажа по этому празднику. Кто хочет — тот отмечает, кто не хочет — не отмечает”, — подчеркивает собеседница RusDelfi.

Всем известно, что партия EKRE особо яро выступает против советского наследия. ”У каждой семьи своя история, свои воспоминания после Второй мировой войны. У одних одно в голове, у других другое. Когда мы обсуждали тему 9 мая с эстонскими коллегами, то пришли к выводу, что про оккупацию нужно рассказывать, говорить про боль эстонцев. Надо организовать выставки, лекции, мероприятия по этой теме. Если про оккупацию говорить с агрессией, то русские будут только сопротивляться и еще больше сплотятся вокруг этого", — заключила она.

В ходе Нарвской операции в 1944 году за четыре дня погибло не менее 8 000 солдат и офицеров советской и немецкой армий.

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