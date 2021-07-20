Состоялась закладка краеугольного камня супермаркета Rimi на месте бывшего центра “Сольнок”
Прошло почти восемь лет с момента появления плана по строительству магазина Rimi на улице Вильде. Сегодняшняя церемония закладки краеугольного камня означает, что супермаркет Rimi Vilde будет открыт в марте-апреле следующего года. Открытие нового магазина означает создание около 25 новых рабочих мест. Общая площадь здания составит 1550 м2, из которых почти 1000 м2 займет торговый зал.
"Rimi еще никогда не приходилось так долго ждать завершения строительства магазина. Поэтому еще больше радует то, что завершение строительства теперь на расстоянии вытянутой руки. Многие местные жители обращались к нам с вопросом об открытии нового супермаркета, и мы сможем их порадовать уже следующей весной. Новый магазин будет построен по самым современным экологичным технологиям - в холодильниках не будет фреона, мы отдадим предпочтение LED-освещению. Кроме того, в здесь будет установлена станция для зарядки электромобилей. Ассортимент продуктов будет составляться согласно принципам Rimi - богатый выбор фруктов и овощей, а также салат-бар и выпечка. Жителям Мустамяэ осталось только подождать до открытия нового магазина с широким выбором товаров», - говорит исполнительный директор Rimi Вайдо Падумяэ.
Центру Сольнок и рынку в Мустамяэ уже давно требовалась реконструкция потому, что старое решение не соответствовало ожиданиям и потребностям местных жителей.
«Управа района Мустамяэ вместе со всеми местными жителями очень рада закладке краеугольного камня нового магазина «Сольнок». Восьмилетняя судебная сага, затормозившая строительство и оставившая местных жителей без продуктового магазина, была одной из болевых точек в нашем районе. Не проходило ни одной недели без обращения жителей в администрацию районной управы с вопросом, когда появится надежда, что Rimi начнет строительство. Одно можно точно сказать – магазин Rimi очень нужен в этом районе. Желаю сил строителям и успехов Rimi, чтобы жители района смогли в скором времени порадоваться открытию торгового центра рядом с домом» - старейшина района Мустамяэ Лаури Лаатс.
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