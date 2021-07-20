Болеют все! Случаи заражения коронавирусом мешают последним приготовлениям к Олимпиаде

За последнее время в Японию приехало около 20 000 спортсменов, тренеров, судей и других официальных лиц. У более чем двух десятков из них результат теста на коронавирус оказался положительным, в том числе три случая были зарегистрированы в Олимпийской деревне. Положительными тесты оказались и у 33 штатных сотрудников и работников Игр, имеющих японское подданство.

Олимпийский и Паралимпийский комитет США в понедельник подтвердил, что в тренировочном лагере в префектуре Тиба за пределами Токио коронавирус был обнаружен у представительницы американской женской сборной по гимнастике.

Баскетболистка олимпийской сборной США 3x3 Кэти Лу Самуэльсон тоже пропустит игры из-за положительного теста на COVID-19. По её словам, она была полностью вакцинирована и принимала все меры предосторожности.

Из-за проблем, связанных с коронавирусом, не поехали в Токио защитники мужской сборной США по баскетболу Зак ЛаВин и Брэдли Бил, а нападающий Кевин Лав просто отказался от участия.

Организаторы Олимпиады говорят, что принятые ими меры — в том числе повторное тестирование, социальное дистанцирование и контроль за передвижениями — ограничат, но не устранят случаи коронавируса. Игры, первоначально запланированные на 2020 год, были отложены на год в надежде, что пандемия сойдёт на нет, и Олимпиада ознаменует триумфальное возвращение к нормальной жизни.

Вместо этого она стала напоминанием о стойкости вируса и вызвала споры о том, правильно ли Япония и Международный олимпийский комитет расставили приоритеты.

Три человека с положительным результатом теста из Олимпийской деревни — это представители футбольной команды Южной Африки, в том числе два спортсмена и один официальный представитель сборной. Они находятся в изоляции в отдельном здании, а ещё более 20 человек, находившихся с ними в тесном контакте, находятся в карантине в своих номерах.