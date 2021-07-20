Нелегальные мигранты в Литве чувствуют себя по-разному: некоторые высказывают и претензии

Журналист Delfi посетила аэродром в Алитусе, в административном здании которого живут 67 мигрантов. С журналистом общался Лианос из Камеруна.

"Это не была запланированная поездка. Первая цель была Беларусь, там я хотел жить в мире и получить опыт. У нас в стране нет политической стабильности, поэтому люди из разных стран Африки едут в Беларусь, но там мы столкнулись с нечеловеческими условиями и политическим влиянием, такое окружение стало неподходящим", — сказал Лианос.

Он не скрывал, что хочет жить в спокойном окружении с хорошими экономическими условиями. "Пока я о дальнейших планах не думаю. Большинство из нас получило то, чего мы хотим — частичную свободу. В моей стране было очень опасно", — продолжил он.

Мужчина не жаловался ни на еду, ни на условия жизни. "Конечно, возможно, сначала адаптироваться нелегко, но еда хорошая", — сказал он, заметив, что ему до конца непонятны белорусско-литовские отношения.

"Мы здесь играем в футбол, баскетбол, отдыхаем. (…) Пока здесь, в отличие от Беларуси, с расизмом мы не сталкивались. Там идешь по улице, а люди показывают на тебя пальцем и смеются", — рассказал Лианос.

А вот молодой человек из Ирака, который живет в Капчаместисе, жаловался, что еда плохая. В Капчаместисе живут 40 мигрантов.

"Нет здесь хорошей еды. Только раз было вкусно. Я сначала поехал в Турцию, а оттуда — в Беларусь, потом сюда. В Ираке жил так: день есть деньги, а в другой — совсем плохо. Тяжело", — сказал он.

Молодой человек сказал, что у него есть несколько братьев, они живут в Германии. "Мне нравится Литва", — сказал он на ломанном литовском. Молодой человек сказал, что пришел в Литву с сестрой.

"Попробуйте воду, которую нам дают. Она плохая", — жаловались другие иракцы. Они были недовольны, что дополнительные вещи, которые им нужны, приходится покупать за свой счет.

Нелегальный мигрант из Конго Майк рассказал, что в Литве ему нравится. "Мне здесь нравится. Правда, у меня нет телефона, но все хорошо", — сказал он.