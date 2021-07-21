21.07.2021, 06:11
В ночь на 21 июля стартовали соревнования Олимпиады в Токио. За два дня до официального открытия Игр(4)
Фото: Scanpix
В 3.00 утра по таллиннскому времени на Олимпиаде в Токио начался матч по софтболу (вид спорта, похожий на бейсбол) между командами Австралии и Японии. Это первое соревнование в рамках Игр-2020. Уверенную победу одержали хозяйки соревнований - 8:1.
В других матчах дня встретятся команды Италии и США и Мексики и Канады.
Софтбол входил в программу Олимпийских игр с 1996 по 2008 год, а затем на время стал неолимпийским видом спорта.
Последней командой, выигравшей олимпийский турнир, была сборная Японии, сенсационно обыгравшая в финале команду США (3:1). Австралийки заняли тогда 3-е место.
Также 21 июля начнется женский футбольный турнир.
10.30 Великобритания - Чили
11.00 Китай - Бразилия
11.30 Швеция - США
13.30 Япония - Канада
14.00 Замбия - Нидерланды
14.30 Австралия - Новая Зеландия