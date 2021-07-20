Техно
20.07.2021, 15:51

ОНЛАЙН | Миллиардер Джефф Безос летит в космос

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Сегодня, 20 июля в 16:00, компания Blue Origin совершит первый запуск капсулы New Shepard с экипажем в космос.

В суборбитальный полёт отправятся основатель компании Джефф Безос и еще три человека: его брат Марк, 82-летняя Уолли Фанк и 18-летний Оливер Деймен (который занял место бизнесмена, купившего билет на аукционе за $28 млн, но не сумевшего отправиться в полёт из-за проблем с расписанием).

Экипаж в течение двух недель проходил подготовку, которая заняла в общей сложности 14 часов.

Полёт New Shepard продлится 11 минут. После достижения границы космоса туристам можно будет расстегнуть ремни безопасности и почти 4 минуты провести в состоянии невесомости, после чего капсула начнёт снижение и мягко приземлится на парашютах.

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