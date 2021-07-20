Трещины, вмятины и другие повреждения. Что удалось обнаружить в ходе свежих исследований останков парома "Эстония"?(1)
Руководитель Бюро расследований по вопросам безопасности Рене Арикас рассказал, что во время исследования останков парома "Эстонии" у команды были 18-часовые рабочие дни, которые заканчивались в 1-2 ночи.
Верхний угол "Эстонии" сейчас находится на глубине 60 метров, а нижний — на глубине 90 метров.
Всего на остове корабля произошло как минимум четыре обрушения. Первое произошло в момент катастрофы, второе в носовой части, третьей в кормовой части и четвертое, самое большое, в южной части. Это означает, что окружение судна крайне нестабильное и нет гарантии, что не произойдут очередные обрушения.
Центральная часть остова судна опирается на крепкие камни. Дно в месте катастрофы покрыто песком и состоит из морены и глины. Ко всему, что находится с левого борта судна, можно легко подобраться.
В носовой части видны различные повреждения и следы царапин. Ее нужно тщательно измерить и исследовать, чтобы получить точную информацию о повреждениях. Носовой визир в ходе крушения упал на дно. Он был поднят на поверхность и сейчас находится в Стокгольме.
Носовая аппарель оказалась частично открыта, поэтому с помощью гидролокатора удалось заглянуть на 40-50 метров вглубь судна. Автомобильная палуба полностью открыта, там можно увидеть автомобили, свод и различные элементы на потолке палубы. Исследователи внутрь пока не проникали.
Чтобы выяснить причину того, почему носовая аппарель открылась, нужно провести исследования и симуляции. Сейчас аппарель лежит на правом борту судна и опирается на его остов. На аппарели видны повреждения, например, деформации балок. Они имеют симметричную форму.
На верхних палубах в различных местах были обнаружены небольшие трещины — например, около 10 см. В различных местах есть прогибы и выгибы. Также видны проходящие через остов судна повреждения. Нужно разобраться, насколько они велики.
Исследователям не удалось пробраться дальше шестой палубы, седьмая и восьмая палубы остались недоступными, так как исследовать их было бы опасно.
На остове судна было обнаружено как минимум три повреждения. На центральной части правого борта судна была деформация шириной 22 метра и выстой 4 метра, повреждена обшивка и внутренние конструкции. Обшивка вмята наружу — такие повреждения должны были быть сделаны большой силой.
Дыра, которую сняли норвежские документалисты, соединяется с каменным обнажением породы на дне.
Что касается помех в исследовании, то они были сделаны двумя сигналами. Помехи были видны даже тогда, когда исследовательские корабли выключили все свои сигналы. Арикас отказался вести спекуляции насчет источника сигнала.
По его словам, на данный момент нет смысла проникать во внутренние отсеки судна, так как это не даст дополнительной информации для исследования.
В конце Арикас сказал, что новые исследования останков "Эстонии", скорее всего, будут проводиться не раньше следующей весны или лета.