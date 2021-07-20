Трещины, вмятины и другие повреждения. Что удалось обнаружить в ходе свежих исследований останков парома "Эстония"?

Руководитель Бюро расследований по вопросам безопасности Рене Арикас рассказал, что во время исследования останков парома "Эстонии" у команды были 18-часовые рабочие дни, которые заканчивались в 1-2 ночи.

Верхний угол "Эстонии" сейчас находится на глубине 60 метров, а нижний — на глубине 90 метров.

Всего на остове корабля произошло как минимум четыре обрушения. Первое произошло в момент катастрофы, второе в носовой части, третьей в кормовой части и четвертое, самое большое, в южной части. Это означает, что окружение судна крайне нестабильное и нет гарантии, что не произойдут очередные обрушения.

Центральная часть остова судна опирается на крепкие камни. Дно в месте катастрофы покрыто песком и состоит из морены и глины. Ко всему, что находится с левого борта судна, можно легко подобраться.

В носовой части видны различные повреждения и следы царапин. Ее нужно тщательно измерить и исследовать, чтобы получить точную информацию о повреждениях. Носовой визир в ходе крушения упал на дно. Он был поднят на поверхность и сейчас находится в Стокгольме.

Носовая аппарель оказалась частично открыта, поэтому с помощью гидролокатора удалось заглянуть на 40-50 метров вглубь судна. Автомобильная палуба полностью открыта, там можно увидеть автомобили, свод и различные элементы на потолке палубы. Исследователи внутрь пока не проникали.

Чтобы выяснить причину того, почему носовая аппарель открылась, нужно провести исследования и симуляции. Сейчас аппарель лежит на правом борту судна и опирается на его остов. На аппарели видны повреждения, например, деформации балок. Они имеют симметричную форму.

На верхних палубах в различных местах были обнаружены небольшие трещины — например, около 10 см. В различных местах есть прогибы и выгибы. Также видны проходящие через остов судна повреждения. Нужно разобраться, насколько они велики.

Исследователям не удалось пробраться дальше шестой палубы, седьмая и восьмая палубы остались недоступными, так как исследовать их было бы опасно.