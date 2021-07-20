Rimi решает проблему пищевых отходов в сотрудничестве с датским стартапом

”Используя приложение "Опустошите свой холодильник”, вы можете приготовить здоровую пищу из продуктов, которые отправились бы в мусорную корзину или, в лучшем случае, в компост”, — говорит Катрин Батс, глава направления ответственного предпринимательства Rimi.

Пищевые отходы по-прежнему остаются большой проблемой. Исследование, проведенное по заказу Министерства окружающей среды*, показывает, что половина пищевых отходов, или около 84 000 тонн, — это пищевые отходы. Общий объем пищевых отходов в Эстонии оценивается в 164 миллиона евро в год. ”Вместе с нашими партнерами мы нашли способ помочь клиентам предпринять небольшие шаги не только для решения этой проблемы, но и для популяризации более здорового питания. Сокращение пищевых расходов и предложение здоровых альтернатив — очень важные темы для Rimi. С помощью инновационных цифровых решений мы сможем сделать этот процесс проще, чем когда-либо ранее”, — добавила Батс.

Rimi реализует этот проект в сотрудничестве с датским стартапом Plant Jammer, который вместе с опытными поварами обучил искусственный интеллект подбирать рецепты здоровой и качественной еды из ингредиентов, находящихся в холодильнике. Пользователи этого приложения смогут поэкспериментировать со множеством рецептов: воками, супами, пиццами, блюдами из пасты, салатами, тако, ризотто, quiche, тушеными блюдами, запеканками и многим другим, включая безглютеновые, веганские и вегетарианские блюда.

”Мы не просто пытаемся найти ответ на часто возникающий вопрос ”Что сегодня на обед?”. Наша цель — побудить людей отдавать предпочтение более здоровой пище, выбрасывать меньше продуктов и расширять свое повседневное меню, — сказал Микаэль Хаасе, основатель и генеральный директор Plant Jammer. — Стартап Plant Jammer был основан после того, как мы осознали, что 80% людей готовят из года в год те десять рецептов, к которым они привыкли. Мы очень рады, что Rimi стала первой розничной сетью, использующей нашу платформу”.