Массажные кресла и настольные игры — что может быть лучше? Эстонские олимпионики поделились тем, как отдыхают между тренировками

Между активными тренировками не менее важен эффективный отдых . Дина показывает в своих сториз спортсменок, отдыхающих в массажных креслах.

А сборная Эстонии по фехтованию только направляется в Токио. Тренировочный лагерь проходил в японском городе Саку. Наверное, место для тренировок было выбрано чтобы меньше тосковать по родной Эстонии: