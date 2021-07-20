VKG хочет построить в Ида-Вирумаа целлюлозный завод почти за миллиард евро

VKG уже присмотрела два возможных местоположения для завода: оба находятся в волости Люганузе, но почти на границе Кохтла-Ярве и недалеко от действующего производства VKG.

Раньше такой завод назывался целлюлозным, теперь же используется термин завод органических продуктов. В данном случае целлюлоза — лишь промежуточный этап. Из нее производится уже растворимая целлюлоза и потом еще различные химические соединения.

По словам руководителя VKG Ахти Асманна, обычно целлюлоза ассоциируется с производством бумажной продукции, но VKG скорее интересуют такие соединения, которые можно использовать в производстве тканей и одежды. По сути это альтернатива различным волокнам, производящимся на основе нефти.

Всего комплекс завода может обойтись примерно в 800 млн евро. Если все пойдет успешно, то новый завод может быть готов в 2026 году. Завод напрямую создаст 250 новых рабочих мест, а более косвенно — в разы больше.

Объем производства такого завода может составлять до полумиллиона тонн в год, что требует 2-2,5 миллиона кубометров древесины.

Решение за волостью Люганузе. Волостной старейшина Андреа Эйхе отметил, что положительно настроен в отношении нового завода: "Все новые рабочие места в Ида-Вирумаа приветствуются, особенно учитывая зеленый поворот и альтернативы сланцевой промышленности".