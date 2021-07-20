Американцы дали неожиданный прогноз на результаты России на Олимпиаде

По данным компании, первое место по количеству медалей займет сборная США (96). Второй станет российская команда (68). Также в тройку лучших попадут китайские спортсмены (66).

Россию в Токио представят 335 спортсменов в в 33 видах спорта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российская команда выступит под названием ROC — Russian Olympic Committee, а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.