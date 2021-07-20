20.07.2021, 15:10
Американцы дали неожиданный прогноз на результаты России на Олимпиаде(8)
Фото: Scanpix
Американская аналитическая компания Gracenote опубликовала прогноз на результаты летних Олимпийских игр — 2020 в Токио.
По данным компании, первое место по количеству медалей займет сборная США (96). Второй станет российская команда (68). Также в тройку лучших попадут китайские спортсмены (66).
Россию в Токио представят 335 спортсменов в в 33 видах спорта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российская команда выступит под названием ROC — Russian Olympic Committee, а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.