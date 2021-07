МНЕНИЕ │ Эстония от России отличается тем, что здесь ценят жизнь. Даже заячью

Мои друзья и знакомые, которые следят за моей ”заграничной” жизнью из России, иногда просят рассказать мне о том, что именно в Эстонии лучше, чем в России. Честно говоря, имея прямое отношение к Эстонии уже много лет, я могла бы рассказать им о том, насколько вкуснее здесь делают наш настоящий русский бородинский хлеб, или о том, что старики могут позволить себе более достойное существование, и ещё о том, к примеру, что вести здесь бизнес — проще, легче и понятнее. Even if you an artist. Но это все вещи настолько очевидные, что они выглядят банальной рекламой, а люди реагируют на них фразой: ”Подумаешь, а у нас, зато…”, и разговор на этом и прекращается.