МНЕНИЕ │ Эстония от России отличается тем, что здесь ценят жизнь. Даже заячью(1)
Орфография и пунктуация автора сохранены.
Мои друзья и знакомые, которые следят за моей ”заграничной” жизнью из России, иногда просят рассказать мне о том, что именно в Эстонии лучше, чем в России. Честно говоря, имея прямое отношение к Эстонии уже много лет, я могла бы рассказать им о том, насколько вкуснее здесь делают наш настоящий русский бородинский хлеб, или о том, что старики могут позволить себе более достойное существование, и ещё о том, к примеру, что вести здесь бизнес — проще, легче и понятнее. Even if you an artist. Но это все вещи настолько очевидные, что они выглядят банальной рекламой, а люди реагируют на них фразой: ”Подумаешь, а у нас, зато…”, и разговор на этом и прекращается.
На самом деле, ”лучшесть”, являясь в некоторой степени понятием субъективным, все-таки можно оценить. Только бродить надо не по поверхности, а взглянуть глубоко внутрь. И глубоко задуматься.
Я хочу рассказать Вам о маленькой трагедии, которая сегодня со мной случилась. Потому что через неё можно, взглянув внутрь страны, задуматься и увидеть, что в ней есть лучше, чем в другой.
Сегодня ночью я возвращалась из Таллинна к себе на дачу, ехала ночью, по дороге Anna-Peetri-Huuksi, это недалеко от Järvamaa (я это указываю специально, потому что местные знают, что это обычная сельская дорога в стороне от больших городов и сёл). И вдруг под машину бросился заяц: прыгнул из травы и наискосок кинулся через дорогу. К сожалению, все произошло так быстро, что даже резкое торможение не помогло: заяц ударился и отлетел в траву.
И сейчас я не буду говорить с Вами о заячьих или собственных страданиях, я расскажу о том, почему я испытываю глубокую любовь и уважение к стране, в которой живу.
Что бы сделали Вы, сбив несчастное животное в глуши, глубокой ночью, вдали от большого города? Я знаю, как это происходит в России: ты звонишь в полицию, они приезжают, хмурят брови, выписывают тебе штраф (посмотрите, сколько стоит жизнь зайца, оленя, лисицы или косули — вы удивитесь, на это есть прайс), и уезжают. Чем крупнее животное, тем выше штраф. Штрафы огромные. Знаете, что делает большинство людей, сколь сердобольными они бы ни были? Они уезжают и никуда не звонят. Потому что в России, чувак, это твоя проблема. В России любая проблема — это твоя проблема, и решай ее, как хочешь.
Так вот, мой заяц был ещё жив. Шевелил лапами, водил головой. Но ударился так сильно, что… здесь, думаю, понятно. Я не представляю, как можно спокойно уехать и оставить животное медленно умирать. Что можно сделать такой ситуации? Я позвонила в службу спасения. Оператор услышала что случилось, выяснила мое местоположение, пояснила, что нужно постараться убрать раненое животное с дороги, чтобы не спровоцировать аварию, и информировала, что полиция скоро приедет. Затем она переключила на Департамент по защите окружающей среды, где второй оператор попросила описать визуальное состояние животного. Здесь, нужно сказать, у меня есть опыт с ушастыми — много лет у меня жила замечательная крольчиха, мой большой ушастый дружок, которая научила меня многим вещам о зайцах и кроликах. К сожалению, и я, и девушка в телефоне понимали, что заяц травмирован сильно, и, увы, нужно как можно быстрее облегчить муки животного. Она рассказала как быть, вызвала специалиста по охране среды и сказала, что он приедет меньше чем через 15 минут.
Я ждала у обочины с зайчиком, успокаивала его — я знаю, что зайцы реагируют на звуки тихого человеческого голоса. Спец приехал через 6 минут. Черт возьми, через 6 минут! В час ночи, на сельской дороге…
Животное он осмотрел, кивнул и попросил уехать. Оно понятно что будет дальше, чего я ещё ждала? Но было очень важно не дать зайчишке мучиться.
Когда я звонила, говорила с людьми в службе спасения, мне даже в голову не могло прийти, что кто-то будет искать виноватых или выписывать штрафы — всем им важно было просто помочь. Людям, с которыми я говорила, было не все равно.
Думаете, это одноразовая акция такая, а в другие дни здесь спасательные службы работают по-другому? Вот ещё маленькая история: два года назад, когда по определенным обстоятельствам мне пришлось несколько дней выкармливать двух брошенных голубят, эти же специалисты консультировали меня, помогали, а потом сами приехали, забрали птиц и долгое время присылали мне фотографии. Черт возьми, это же так важно и ценно — чтоб людям было не все равно, чтоб они были гуманны и добры, раз уж это в их силах.
И ещё — я знаю прошлогоднюю историю о том, как люди сбили на дороге беременную косулю. Из города неподалёку приехала человеческая (!) скорая и спасла и животное, и детёнышей. Знаю о том, что пару лет назад машина сбила глубоко беременную белку. Спасатели приняли роды и смогли сохранить жизнь детенышам.
А куда я должна звонить в России? Почему не работает единый центр помощи раненым животным, и по стандартному телефону 112 там меня пошлют в булки с таким запросом посреди ночи? Какие телефоны я должна искать в стране с интернетом Е, как только ты покинул пределы МКАДа? И приедет ли в реальности хоть кто-то, срочно, в течение 6 минут, или даже не очень, в течение хотя бы пары часов или уж хотя бы к утру, чтоб избавить от мучений маленького лесного зайца, или надо мной только посмеются в полиции?
Вот что, ребята. Если все эти вещи кажутся Вам смешными или маловажными, подумайте на досуге вот о чем: то, с каким добром и уважением люди относятся к заячьей жизни, на самом деле, напрямую говорит о том, насколько высоко они ценят жизнь человеческую.
И это та вещь, в которой Эстония, без сомнения, лучше России. России, в которой люди, с их среднестатистическим хамским, неуважительным, потребительским и насмешливым отношением как к другим людям, так и к природе, ее маленьким жизням и бесценным ресурсам, привыкли быть бессердечными и проходить мимо чужих мучений и боли. России, в которой вечно все не работает и у которой всегда есть оправдания. России, у которой есть чему поучиться у своего маленького западного соседа.
Так что дело не в хлебе, что повкуснее, и не в лёгкости ведения бизнеса, и даже не в красивых озёрах с чистейшей водой, которых тут много.
Дело в ценности жизни, пусть даже и заячьей.