МНЕНИЕ │ Эстония от России отличается тем, что здесь ценят жизнь. Даже заячью

Мои друзья и знакомые, которые следят за моей ”заграничной” жизнью из России, иногда просят рассказать мне о том, что именно в Эстонии лучше, чем в России. Честно говоря, имея прямое отношение к Эстонии уже много лет, я могла бы рассказать им о том, насколько вкуснее здесь делают наш настоящий русский бородинский хлеб, или о том, что старики могут позволить себе более достойное существование, и ещё о том, к примеру, что вести здесь бизнес — проще, легче и понятнее. Even if you an artist. Но это все вещи настолько очевидные, что они выглядят банальной рекламой, а люди реагируют на них фразой: ”Подумаешь, а у нас, зато…”, и разговор на этом и прекращается.

На самом деле, ”лучшесть”, являясь в некоторой степени понятием субъективным, все-таки можно оценить. Только бродить надо не по поверхности, а взглянуть глубоко внутрь. И глубоко задуматься.

Я хочу рассказать Вам о маленькой трагедии, которая сегодня со мной случилась. Потому что через неё можно, взглянув внутрь страны, задуматься и увидеть, что в ней есть лучше, чем в другой.

Сегодня ночью я возвращалась из Таллинна к себе на дачу, ехала ночью, по дороге Anna-Peetri-Huuksi, это недалеко от Järvamaa (я это указываю специально, потому что местные знают, что это обычная сельская дорога в стороне от больших городов и сёл). И вдруг под машину бросился заяц: прыгнул из травы и наискосок кинулся через дорогу. К сожалению, все произошло так быстро, что даже резкое торможение не помогло: заяц ударился и отлетел в траву.

И сейчас я не буду говорить с Вами о заячьих или собственных страданиях, я расскажу о том, почему я испытываю глубокую любовь и уважение к стране, в которой живу.