20.07.2021, 12:10
Известная сеть заправочных станций понизила цены. Остальные последуют примеру?
Erakogu
Сеть заправочных станций Terminal Oil в свете договора стран ОПЕК+ понизила цены на топливо на три цента за литр на своих заправках по всей Эстонии.
Снижение цен на топливо вызвано новым соглашением стран ОПЕК+, на которое цены на нефть и рафинированные продукты отреагировали падением. Это позволило Terminal Oil быстро сделать низкие цены доступными для эстонских клиентов.
Новая цена бензина 95 на заправках сети теперь составляет 1,439 евро/литр, а бензин 98 стоит 1,489 евро/литр. Цена дизельного топлива понизилась до 1,199 евро/литр.
Предприятие сообщает, что его цель — предложить клиентам как можно более низкую цену топлива. Terminal Oil отмечает, что обычно розничные цены реагируют на снижение цен на мировом рынке с недельной задержкой, но в этот раз предприятию удалось отреагировать быстро.