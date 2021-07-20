Известная сеть заправочных станций понизила цены. Остальные последуют примеру?

Снижение цен на топливо вызвано новым соглашением стран ОПЕК+, на которое цены на нефть и рафинированные продукты отреагировали падением. Это позволило Terminal Oil быстро сделать низкие цены доступными для эстонских клиентов.

Предприятие сообщает, что его цель — предложить клиентам как можно более низкую цену топлива. Terminal Oil отмечает, что обычно розничные цены реагируют на снижение цен на мировом рынке с недельной задержкой, но в этот раз предприятию удалось отреагировать быстро.