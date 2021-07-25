Eestisse tööle ja elama tulnud välismaalaste hulgas on ka sadasid IT-spetsialiste.
Eestisse tööle ja elama tulnud välismaalaste hulgas on ka sadasid IT-spetsialiste.
Foto: Priit Simson
Новости Эстонии
25.07.2021, 11:30

Население Эстонии растет — но лишь благодаря молодым иностранцам

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• Хотя иммигрантов в последние годы стало больше, число людей, получивших эстонское гражданство, уменьшилось.

• Малое количество новых иммигрантов получает гражданство. Основными претендентами на гражданство Эстонии являются жители с серым паспортом.

• За последние четыре года количество иностранцев, находящихся в Эстонии по краткосрочному контракту, увеличилось в несколько раз.
Анна Теэле Орав

Естественный коэффициент рождаемости населения Эстонии в течение последнего десятилетия в целом был отрицательным. За два года (2018 и 2019) естественный прирост проживающих здесь эстонцев был положительным, но в прошлом году он снова стал отрицательным.

Однако с 2015 года население Эстонии постоянно растёт. В настоящее время в Эстонии проживает на 16 500 мужчин больше, чем в тот период (630 915 против 614 389), а женщин только на 271 больше, чем в 2015 году (699 153 против 698 882).

Таким образом, население Эстонии увеличивается в основном за счёт мужчин-иммигрантов, большинству из которых 20–49 лет. По состоянию на этот год в Эстонии проживает 914 896 эстонцев и 322 700 русских. 85 333 жителей Эстонии являются представителями других национальностей, в 7 138 случаях национальность неизвестна.

По словам демографа Тартуского университета Маре Айнсаар, в Эстонию мужчин и женщин приезжает больше, чем уезжает. "Среди иммигрантов мужчин примерно в два раза больше, чем женщин", — отмечает она.

Посмотрите на графики и узнайте, откуда приехали мигранты и что они делают в Эстонии.

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