Население Эстонии растет — но лишь благодаря молодым иностранцам

Естественный коэффициент рождаемости населения Эстонии в течение последнего десятилетия в целом был отрицательным. За два года (2018 и 2019) естественный прирост проживающих здесь эстонцев был положительным, но в прошлом году он снова стал отрицательным.

Однако с 2015 года население Эстонии постоянно растёт. В настоящее время в Эстонии проживает на 16 500 мужчин больше, чем в тот период (630 915 против 614 389), а женщин только на 271 больше, чем в 2015 году (699 153 против 698 882).

Таким образом, население Эстонии увеличивается в основном за счёт мужчин-иммигрантов, большинству из которых 20–49 лет. По состоянию на этот год в Эстонии проживает 914 896 эстонцев и 322 700 русских. 85 333 жителей Эстонии являются представителями других национальностей, в 7 138 случаях национальность неизвестна.

По словам демографа Тартуского университета Маре Айнсаар, в Эстонию мужчин и женщин приезжает больше, чем уезжает. "Среди иммигрантов мужчин примерно в два раза больше, чем женщин", — отмечает она.

Посмотрите на графики и узнайте, откуда приехали мигранты и что они делают в Эстонии.