Население Эстонии растет — но лишь благодаря молодым иностранцам

Foto: Priit Simson
• Хотя иммигрантов в последние годы стало больше, число людей, получивших эстонское гражданство, уменьшилось.
• Малое количество новых иммигрантов получает гражданство. Основными претендентами на гражданство Эстонии являются жители с серым паспортом.
• За последние четыре года количество иностранцев, находящихся в Эстонии по краткосрочному контракту, увеличилось в несколько раз.
• Малое количество новых иммигрантов получает гражданство. Основными претендентами на гражданство Эстонии являются жители с серым паспортом.
• За последние четыре года количество иностранцев, находящихся в Эстонии по краткосрочному контракту, увеличилось в несколько раз.