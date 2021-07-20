Мужчина на таллиннском пляже хотел догнать розового фламинго, но начал тонуть. Пришлось спасать его самого

Что касается спасателей, то и юноша и девушка молодцы. Но произошло все в 120 метрах от их контейнера, я же находился в воде метрах в 30, так что быстрее они бы никак не успели. За то с медицинскими принадлежностями примчались сразу же, как мы вышли.

Марина разместила пост с благодарностями и попросила найти того самого спасителя, чтобы его отблагодарить. В Facebook он быстро нашелся. Его зовут Франк, сам он позже разместил комментарий под постом. ”Все хорошо! Двое друзей передали мне ссылку! Главное, чтобы Алексей быстро восстановился! Он — благородный человек, плавает хорошо и сохранил хладнокровие, здравый ум и отличное содействие во время всего инцидента. Только сердце его подвело! Марина же заслуживает особую похвалу — она очень оперативно отреагировала и четко просила о помощи. Благодаря этому все и прошло гладко.

”Он поплыл к нему и вытащил его на берег. Огромное спасибо ему! Позже скорая помощь сказала, что был микроинсульт. Если бы не он, то Алексей утонул бы. О боги, спасибо, что всё закончилось для всех благополучно. Алексей уже дома, восстанавливается, у него все хорошо”, — рассказала Марина историю RusDelfi и в группе ”Таллиннцы”.

Как известно, на пляже Пальяссааре глубоко и бывают большие волны. По словам Марины, мало кто обратил внимание на ее призывы о помощи. Однако неравнодушный молодой человек, который отдыхал на пляже, рванул за незадачливым пловцом.

Мужчина хотел помочь ребенку, но через некоторое время помощь понадобилась уже ему самому. ”Я стояла покалено в воде. Вдруг заметила, что волны унесли матрас еще дальше, и мой друг Алексей начал возвращаться назад. Он плыл в сторону берега, но начал закатывать глаза, захлебываться и тонуть. Я это сразу увидела и стала кричать: помогите, appi, на помощь!”

Это был солнечный воскресный вечер. Температура воды на ”Палисарке” была около 20 градусов. Марина пришла на пляж с другом отдохнуть, поплавать, поесть арбуз. Все было спокойно, но вдруг у маленькой девочки начал уплывать надувной круг. ”Мы лежали на песке и заметили, как в море уплывает розовый круг в форме фламинго. Его унесло достаточно далеко, и мой друг решил его догнать, чтобы вернуть ребенку”, — рассказывает она RusDelfi.

Среди отдыхающих был и молодой итальянский врач, который тоже постарался помочь. И скорая быстро приехала. Солнца и Добра вам всем, милые люди! Присматривайте друг за другом и все будет еще лучше!” — написал Франк.

Нужно ли спасать?

Достаточно часто можно услышать о том, что человек хотел спасти утопающего, но сам при этом утонул. Нужно ли пытаться помогать утопающему человеку — по просьбе RusDelfi на этот вопрос отвечает руководитель спасательной команды Мууга Сергей Савин:

”Когда вы видите, что кому-то нужна помощь в воде, обязательно нужно просчитать все риски. Конечно, всё зависит от ситуации. Если вы видите, что кто-то тонет, например, в море во время сильных волн, и дальше, чем 20 метров от берега, то тогда стоит позвать на помощь профессиональных спасателей и самому в воду не идти", — сказал спасатель.

По его словам, если кто-то тонет в озере не дальше 20 метров от берега, где спокойная, стоячая вода, где нет течений, и температура воды примерно одинаковая, тогда можно попытаться. "НО! Если вы не уверены в своих силах, лучше позвать на помощь, позвонив, по номеру 112 или, если на берегу есть стенд со спасателями принадлежностями, тогда бросить спасательный круг.

Собираясь кому-то на помощь в воду, нужно знать, как подступиться к человеку, который тонет. Это не то, что многие ”спасатели” думают — подплыл, взял за руку и потащил к берегу. Есть целая методика по спасению утопающего, которой обучаются в школе спасателей. Нужно правильно подплыть к человеку, отвлечь его, правильно подхватить и тогда тянуть к берегу. Когда человек тонет, у него паника, он не может хорошо дышать и кричать. Он пытается спастись, а значит будет хвататься за всё, что найдёт рядом и этим чем-то можете оказаться вы, и тогда он потянет вас под воду. Поэтому нужно очень хорошо оценивать все риски и свои возможности", — резюмировал Сергей Савин.

В этом году в Эстонии утонули 35 человек. В прошлом году за этот же период 37 человек.