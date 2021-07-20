Мужчина на таллиннском пляже хотел догнать розового фламинго, но начал тонуть. Пришлось спасать его самого
Это был солнечный воскресный вечер. Температура воды на ”Палисарке” была около 20 градусов. Марина пришла на пляж с другом отдохнуть, поплавать, поесть арбуз. Все было спокойно, но вдруг у маленькой девочки начал уплывать надувной круг. ”Мы лежали на песке и заметили, как в море уплывает розовый круг в форме фламинго. Его унесло достаточно далеко, и мой друг решил его догнать, чтобы вернуть ребенку”, — рассказывает она RusDelfi.
Мужчина хотел помочь ребенку, но через некоторое время помощь понадобилась уже ему самому. ”Я стояла покалено в воде. Вдруг заметила, что волны унесли матрас еще дальше, и мой друг Алексей начал возвращаться назад. Он плыл в сторону берега, но начал закатывать глаза, захлебываться и тонуть. Я это сразу увидела и стала кричать: помогите, appi, на помощь!”
Как известно, на пляже Пальяссааре глубоко и бывают большие волны. По словам Марины, мало кто обратил внимание на ее призывы о помощи. Однако неравнодушный молодой человек, который отдыхал на пляже, рванул за незадачливым пловцом.
”Он поплыл к нему и вытащил его на берег. Огромное спасибо ему! Позже скорая помощь сказала, что был микроинсульт. Если бы не он, то Алексей утонул бы. О боги, спасибо, что всё закончилось для всех благополучно. Алексей уже дома, восстанавливается, у него все хорошо”, — рассказала Марина историю RusDelfi и в группе ”Таллиннцы”.
Марина разместила пост с благодарностями и попросила найти того самого спасителя, чтобы его отблагодарить. В Facebook он быстро нашелся. Его зовут Франк, сам он позже разместил комментарий под постом. ”Все хорошо! Двое друзей передали мне ссылку! Главное, чтобы Алексей быстро восстановился! Он — благородный человек, плавает хорошо и сохранил хладнокровие, здравый ум и отличное содействие во время всего инцидента. Только сердце его подвело! Марина же заслуживает особую похвалу — она очень оперативно отреагировала и четко просила о помощи. Благодаря этому все и прошло гладко.
Что касается спасателей, то и юноша и девушка молодцы. Но произошло все в 120 метрах от их контейнера, я же находился в воде метрах в 30, так что быстрее они бы никак не успели. За то с медицинскими принадлежностями примчались сразу же, как мы вышли.
Среди отдыхающих был и молодой итальянский врач, который тоже постарался помочь. И скорая быстро приехала. Солнца и Добра вам всем, милые люди! Присматривайте друг за другом и все будет еще лучше!” — написал Франк.
Нужно ли спасать?
Достаточно часто можно услышать о том, что человек хотел спасти утопающего, но сам при этом утонул. Нужно ли пытаться помогать утопающему человеку — по просьбе RusDelfi на этот вопрос отвечает руководитель спасательной команды Мууга Сергей Савин:
”Когда вы видите, что кому-то нужна помощь в воде, обязательно нужно просчитать все риски. Конечно, всё зависит от ситуации. Если вы видите, что кто-то тонет, например, в море во время сильных волн, и дальше, чем 20 метров от берега, то тогда стоит позвать на помощь профессиональных спасателей и самому в воду не идти", — сказал спасатель.
По его словам, если кто-то тонет в озере не дальше 20 метров от берега, где спокойная, стоячая вода, где нет течений, и температура воды примерно одинаковая, тогда можно попытаться. "НО! Если вы не уверены в своих силах, лучше позвать на помощь, позвонив, по номеру 112 или, если на берегу есть стенд со спасателями принадлежностями, тогда бросить спасательный круг.
Собираясь кому-то на помощь в воду, нужно знать, как подступиться к человеку, который тонет. Это не то, что многие ”спасатели” думают — подплыл, взял за руку и потащил к берегу. Есть целая методика по спасению утопающего, которой обучаются в школе спасателей. Нужно правильно подплыть к человеку, отвлечь его, правильно подхватить и тогда тянуть к берегу. Когда человек тонет, у него паника, он не может хорошо дышать и кричать. Он пытается спастись, а значит будет хвататься за всё, что найдёт рядом и этим чем-то можете оказаться вы, и тогда он потянет вас под воду. Поэтому нужно очень хорошо оценивать все риски и свои возможности", — резюмировал Сергей Савин.
В этом году в Эстонии утонули 35 человек. В прошлом году за этот же период 37 человек.