20.07.2021, 09:52
Тело пропавшего в мае мужчины нашли в море
Foto: Argo Ingver
25 июня в море на Пальяссааре нашли тело мужчины, это оказался пропавший в мае 72-летний Николай, сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.
15 мая полиция полиция просила помощи в выяснении местонахождения пропавшего в Пыхья-Таллинне 72-летнего Николая. Сообщалось, что Николай утром 14 мая ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся. Насколько было известно, мужчина ушел из своего дома в районе Сийтси в Пыхья-Таллинне около 8 часов утра. Телефона у мужчины с собой не было.