Тело пропавшего в мае мужчины нашли в море

15 мая полиция полиция просила помощи в выяснении местонахождения пропавшего в Пыхья-Таллинне 72-летнего Николая. Сообщалось, что Николай утром 14 мая ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся. Насколько было известно, мужчина ушел из своего дома в районе Сийтси в Пыхья-Таллинне около 8 часов утра. Телефона у мужчины с собой не было.