Как не сломать свои смарт-часы? Советы эксперта

”Но если окажется, что это не помогает и часы действительно нужно заряжать очень часто, то стоит проверить заявленные производителем параметры часов и посмотреть, какой диапазон зарядки может быть разумным для этой модели. Последние современные модели — такие как часы серии Galileo Watch 3 — держат заряд до трех недель, поэтому в случае слишком коротких интервалов между зарядками возможно речь идет о необходимости замены батареи”, — говорит эксперт по технологиям и советует до этого проверить и качество работы зарядного устройства, а также то, насколько хорошо часы соединяются с ним.

По словам Мишиной, это известная рекомендация при использовании мобильных телефонов, но она также подходит и смарт-часам. ”Частые зарядки для устройства не годятся, да и не нужны. Скорее стоить следить за длительностью работы батареи и соответственно планировать частоту зарядки”, — рекомендует она. На некоторых моделях, по словам эксперта, заметный эффект экономии дает отключение менее используемых функций или уменьшение, например, яркости экрана и других постоянно работающих датчиков.

По словам эксперта по технологиям, на основе различных исследований можно сказать, что рынок смарт-часов вырастет на 14-20% в течение следующих пяти лет. ”Только поставки смарт-часов Huawei в Центральную и Северную Европу в прошлом году увеличились на 67%”, — приводит она пример. Тем не менее, Екатерина советует максимально использовать потенциал уже приобретенных часов и быть в курсе того, как использовать свое устройство таким образом, чтобы его внешний вид сохранялся, а внутреннее содержимое прослужило как можно дольше.

”Преображение смарт-часов из модного аксессуара в настоящий рабочий инструмент и спортивный инвентарь скачкообразно увеличило количество их пользователей. И в Эстонии также наблюдается сильная тенденция к росту использования смарт-часов, а выбор этих устройств становится все шире”, — поясняет Мишина.

Если по вопросам ухода за мобильными телефонами есть множество советов, то в отношение смарт-часов ситуация совсем иная, хотя эти устройства все больше сравнимы со смартфонами по своей мощности. Как отмечает эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина, содержание смарт-часов в порядке также не менее важно.

2. Регулярно очищайте умные часы

По словам эксперта Huawei, смарт-часы можно чистить не реже одного раза в неделю, чтобы удалить бактерии от пота и грязи. ”Помимо грязи и жира с кожи, в небольших зазорах между часами и ремешком скапливается пыль и грязь, а также, например, остатки солнцезащитного крема и других кремов, что необходимо регулярно чистить. Это можно сделать с помощью ватной палочки или зубной щеткой с мягкой щетиной, но если вы чистите часы влажной салфеткой, их все равно следует немедленно высушить — даже если это водонепроницаемые часы”, — описывает Мишина. И хотя чистка часов иглой или другим острым предметом может показаться эффективной, она рекомендует избегать этого.

3. При необходимости защитите часы дополнительными средствами

”Если это не новейшие смарт-часы из прочной нержавеющей стали и титана, стоит подумать о покупке защитной пленки или защитного стекла для смарт-часов”, — рекомендует технологический эксперт. Она также предлагает рассмотреть возможность покупки нескольких разных ремешков для часов, один из которых для более экстремальных условий, а другой, например, кожаный, для более торжественных случаев. ”Выбор ремешков для новых смарт-часов довольно большой, и, как правило, их очень удобно установить, но при этом сами они не снимутся”.

При том, что, например, последние модели часов Huawei являются водонепроницаемыми, по словам Мишиной, во время занятий различными видами экстремальной деятельности стоит убедиться, что используемая модель часов и аксессуары к ним подходят для этой цели. ”Если часы не предназначены для дайвинга или похода в сауну, то их стоит снять с руки, чтобы не повредить корпус и ремешок водой — для часов эти повреждения могут быть весьма ущербными”.

4. Также позаботьтесь о ”начинке” часов

По словам эксперта по технологиям, уход за внутренним содержимом смарт-часов не менее важно, чем и внешний уход. ”Помимо заботы о питании, то есть об аккумуляторе, чрезвычайно важно постоянно обновлять ”мозг” или же операционную систему смарт-часов. Это обеспечивает слаженную работу приложений смарт-часов и исключает их зависание”, — рассказывает она. Как правило, часы сами уведомляют вас о необходимых обновлениях или же на телефоне, подключенном к часам, появляется соответствующее оповещение.

По словам Мишиной, периодически стоит делать ревизию бесплатных приложений, используемых в часах и удалять ненужные. ”Чем меньше ”мусора” в часах, тем лучше они работают”, — объясняет она, рекомендуя регулярный курс чистки. Также в этом случае, по словам Екатерины Мишиной, часы не выдают слишком много ненужных уведомлений.