В Партии реформ не поддерживают ограничения для вакцинированных в случае третьей волны COVID-19

"Время ограничений, которые затрагивали всех членов общества, прошло. Жизнь тех, кто принял меры в борьбе с коронавирусом, должна быть такой же открытой, как сейчас", — заявил председатель фракции реформистов Март Вырклаэв.

По его словам, участвовавшие во встрече фракции члены правительства заверили, что в таком виде новые ограничения ввести возможно и правительство намерено разработать к осени соответствующий план.

"Сейчас вакцинация доступна всем жителям Эстонии, я рекомендую воспользоваться этим простым способом", — добавил Вырклаэв.

Он считает честной систему, когда в отношении людей, не распространяющих вирус, действует меньше ограничений: "Учитывая новые штаммы вируса, нашей минимальной целью должно быть 70% вакцинированных или больше. Возможно, что осенью и не потребуется вводить ограничения. Для этого нам потребуется использовать время отпусков и вакцинироваться".