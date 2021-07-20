За сутки в Эстонии выявлен 81 случай заражения коронавирусом

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 34 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 22 в Таллинне.

В Тартумаа прибавилось 15, в Пярнумаа — девять, в Ида-Вирумаа — четыре, в Рапламаа и Валгамаа — по три, в Ляэне-Вирумаа — два, в Йыгевамаа, Ляэнемаа и Вырумаа — по одному новому случаю заражения. В других уездах новых случаев заражения не прибавилось. В восьми случаях в регистре народонаселения отсутствовало местожительство.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 53,2 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 1,4%.

За сутки новых историй болезни COVID-19 не открыли, в стационарном лечении нуждается 15 пациентов. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 57 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет восемь человек (53%).

За сутки ввели 5 859 доз вакцины, прививки сделаны в общей сложности 602 540 людям, курс вакцинации завершен у 522 502 человек. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 54,6%.

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