На индекс цен производителей промышленной продукции в июне больше всего повлияли цены на электроэнергию

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эвели Шокман, в июне значительное влияние на индекс цен производителей по сравнению с маем оказало повышение цен в производстве электроэнергии, в деревообработке, а также в производстве изделий из древесины, металла и в производстве химикатов. ”С другой стороны на индекс повлияло снижение цен в горнодобывающей промышленности и в производстве напитков”, –прокомментировала Шокман.

По сравнению с июнем прошлого года больше всего на индекс повлияло повышение цен в деревообработке, в производстве изделий из древесины, в производстве электроэнергии и электронного оборудования. Влияние на индекс оказало снижение цен в горнодобывающей промышленности и в производстве напитков.

Индекс цен на экспортную продукцию в июне повысился по сравнению с маем на 2,3%. Более всего повысились цены в производстве электроэнергии, нефтепродуктов и химикатов, а также цены химической продукции. Индекс цен на экспортную продукцию растёт подряд уже девятый месяц. По сравнению с июнем прошлого года индекс цен на экспортную продукцию повысился на 12,0%.

Индекс цен на импортную продукцию в июне увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 2,7%. Более всего выросли цены электроэнергии, цены в горнодобывающей промышленности и нефтепродуктов. Индекс цен на импортную продукцию растёт подряд уже седьмой месяц. По сравнению с июнем 2020 года индекс цен на импортную продукцию повысился на 12,3%.