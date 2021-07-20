Исследование: каждый пятый виновник ДТП на парковке сбегает(1)
По словам Таави Крууса, руководителя группы If Kindlustus по нанесенному автомобилям ущербу, примерно половина всех ДТП происходит на автостоянках. К сожалению, многие водители относятся к подобным авариям недостаточно серьезно.
Опрос выявил, что 21% водителей тем или иным образом попадали в ситуацию, когда виновник ДТП покидал место происшествия, а 13% водителей сталкивались с тем, что виновник при этом не оставлял никаких контактных данных. 3% водителей признались в том, что сами вели себя подобным образом. 3% водителей заявили, что уезжали с места происшествия, но оставляли свои контактные данные, положив записку под дворником, а 2% — что находили подобную записку под дворником своего автомобиля.
Некоторые водители нарушают закон, даже не подозревая об этом
Таави Круус говорит, что важно не то, чтобы водители договорились между собой о том, кто из них был виноват в ДТП, важно ДТП зарегистрировать.
”Худшее, что может сделать водитель, — это уехать с места происшествия. В сотрудничестве с полицией и благодаря свидетелям, записям с видеорегистраторов и камер видеонаблюдения страховые компании быстро устанавливают большинство виновников ДТП. Водитель, покидающий место происшествия, будет должен заплатить штраф полиции и оплатить ремонт как своего, так и чужого автомобиля, поскольку, если он покинул место происшествия, страхование ему не поможет”, — пояснил Круус.
"Неправильно ведут себя также водители, которые покидают место происшествия, но оставляют записку на лобовом стекле под дворником, т.к. это также можно рассматривать как уход с места происшествия. Оставленная под дворником записка будет бесполезной, если, например, она намокнет под дождем, или если посторонний ее оттуда заберет. Даже если потерпевшего найти не удалось, следует обязательно вызвать полицию, чтобы зарегистрировать ДТП. Только после этого можно покинуть место происшествия”, — подчеркнул Круус.
Многие не знают, что регистрация ДТП выгодна всем
Опрос показал, что 22% водителей не посчитали необходимым зарегистрировать ДТП, поскольку ущерб был незначительным и водители договорились между собой.
”Иногда ошибочно считают, что лучше договориться между собой и заплатить потерпевшему, например, 100 евро. Водители просто могут не знать, что ремонт царапин или вмятин может стоить порядка 500 евро, при этом, согласно нашей статистике ущерба, ДТП на парковке обходится в среднем в 900 евро. С другой стороны, если водитель зарегистрирует дорожно-транспортное происшествие, его страховой взнос на следующий год может увеличиться на пару десятков евро. Таким образом, в конечном счете, переданные из рук в руки 100 евро обойдутся как виновнику, так и потерпевшему, по крайней мере, в пять раз дороже, чем правильное оформление происшествия”, — пояснил Круус.
По сравнению с другими странами Балтии латвийские водители не столь легко приходят к соглашению о том, кто виноват в ДТП (11%; в Эстонии 8% и в Литве 6%), литовские водители чаще сталкиваются с тем, что виновник ДТП уезжает с места происшествия, даже не оставив записки (16%; в Эстонии 13%, в Латвии 11%), а эстонские водители чаще регистрируют ДТП (78%; в Латвии 74% и Литве 71%).
В проведенном If Kindlustus опросе в Эстонии, Латвии и Литве участвовали более 1000 водителей из каждой страны.