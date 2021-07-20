Исследование: каждый пятый виновник ДТП на парковке сбегает

По словам Таави Крууса, руководителя группы If Kindlustus по нанесенному автомобилям ущербу, примерно половина всех ДТП происходит на автостоянках. К сожалению, многие водители относятся к подобным авариям недостаточно серьезно.

Опрос выявил, что 21% водителей тем или иным образом попадали в ситуацию, когда виновник ДТП покидал место происшествия, а 13% водителей сталкивались с тем, что виновник при этом не оставлял никаких контактных данных. 3% водителей признались в том, что сами вели себя подобным образом. 3% водителей заявили, что уезжали с места происшествия, но оставляли свои контактные данные, положив записку под дворником, а 2% — что находили подобную записку под дворником своего автомобиля.

Некоторые водители нарушают закон, даже не подозревая об этом

Таави Круус говорит, что важно не то, чтобы водители договорились между собой о том, кто из них был виноват в ДТП, важно ДТП зарегистрировать.

”Худшее, что может сделать водитель, — это уехать с места происшествия. В сотрудничестве с полицией и благодаря свидетелям, записям с видеорегистраторов и камер видеонаблюдения страховые компании быстро устанавливают большинство виновников ДТП. Водитель, покидающий место происшествия, будет должен заплатить штраф полиции и оплатить ремонт как своего, так и чужого автомобиля, поскольку, если он покинул место происшествия, страхование ему не поможет”, — пояснил Круус.

"Неправильно ведут себя также водители, которые покидают место происшествия, но оставляют записку на лобовом стекле под дворником, т.к. это также можно рассматривать как уход с места происшествия. Оставленная под дворником записка будет бесполезной, если, например, она намокнет под дождем, или если посторонний ее оттуда заберет. Даже если потерпевшего найти не удалось, следует обязательно вызвать полицию, чтобы зарегистрировать ДТП. Только после этого можно покинуть место происшествия”, — подчеркнул Круус.

Многие не знают, что регистрация ДТП выгодна всем