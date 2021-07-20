Полиция нашла пропавшую в Харьюмаа Марию

Вчера, 19 июля, Центр тревоги получил сообщение от обеспокоенного члена семьи, по словам которого сегодня утром Мария ушла из своего дома в неизвестном направлении. Женщина оставила свой телефон дома.

Было известно, что женщина утром могла находиться на Балтийском вокзале. Описание женщины было передано всем патрулям района. Полицейские собрали информацию от близких женщины и проверили места, где Мария могла бы быть, но ее не нашли. Проверили также Килинги-Нымме, но женщину не нашли и там.

Около полудня пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сообщил, что Марию недавно нашли в Мурасте и с ней все в порядке. Центр тревоги получил много подсказок о возможном местонахождении Марии, которые помогли направить поиски в правильный район. Полиция благодарит всех, кто помогал и делился сообщением о поиске.