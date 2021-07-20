Полиция ищет пропавшую в Харьюмаа Марию. Ее жизнь может быть в опасности

Вчера, 19 июля, Центр тревоги получил сообщение от обеспокоенного члена семьи, по словам которого сегодня утром Мария ушла из своего дома в неизвестном направлении. Женщина оставила свой телефон дома.

Известно, что женщина утром могла находиться на Балтийском вокзале. Описание женщины передано всем патрулям района. Полицейские собрали информацию от близких женщины и проверили места, где Мария могла бы быть, но ее до сих пор не нашли. Проверили также Килинги-Нымме, но женщину не нашли и там.

Рост Марии — примерно 170 см, она среднего телосложения. У нее ярко-розовые волосы до плеч, которые она чаще всего заплетает в косу. Из-за состояния здоровья женщины у полиции есть основание считать, что ее жизнь может быть в опасности.

Полиция просит всех, кто видел Марию или располагает информацией о возможном местонахождении женщины, незамедлительно сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.