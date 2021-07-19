В испанской Марбелье автомобиль въехал в толпу

По предварительным данным, в больницу были доставлены пять пострадавших. У одного из них медики диагностировали сильные травмы. Также есть информация, что увечья получили восемь человек.

На кадрах видно, что на месте инцидента работают правоохранители. У легковушки белого цвета можно заметить повреждения на кузове.

Издание The Sun пишет, что предполагаемому водителю — 30 лет. Он родом из Испании и путешествовал на машине вместе со своими родителями.

Место, где произошла авария, считается многолюдным, расположено вблизи пляжной зоны, которая заполнена всевозможными кафе, закусочными и туристами.

Бар, куда врезалась машина, называется Avenida Miguel Cano. Источник из местной полиции сообщил изданию Marbella Confidencial, что, вероятно, это был несчастный случай: водитель не справился с управлением. Но официально полиция еще не прокомментировала происшествие.

Марбелья является излюбленным местом отдыха для британцев, которых пускают в страну после прохождения процедуры вакцинации.