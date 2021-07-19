Первый в истории игрок клуба НХЛ совершил каминг-аут

”Я больше не боюсь скрывать, кто я такой. Сегодня с гордостью публично заявляю о том, что я гей”, — написал спортсмен. Он также отметил, что не решился бы на этот шаг, если бы не поддержка со стороны его семьи, друзей и агента, передает РБК.

”С юных лет я мечтал стать игроком НХЛ и верю, что то, что я не скрываю, кем являюсь, принесет мне успех и увеличит вероятность исполнения желаний”, — написал он. Хоккеист также выразил надежду на то, что своим примером он покажет, как в хоккейном сообществе относятся к геям. ”Мы сделаем все, чтобы доказать, что хоккей — спорт для всех”, — добавил он.

Позднее на заявление игрока отреагировал комиссар НХЛ Гери Беттмэн. ”От имени НХЛ я заявляю, что мы гордимся Люком Прокопом, и я хотел бы поблагодарить его за то, что он поделился своей правдой и проявил такую храбрость”, — сказал Беттмэн. По его мнению, игроки и тренеры, которые являются представителями ЛГБТ-сообщества смогут проявить с лучшей стороны, только если не будут скрывать правду о себе.

”Мы сделаем все возможное, чтобы опыт Люка был позитивным, и продолжаем работать над тем, чтобы любой игрок лиги, планирующий пойти по его стопам, знал, что лига готова оказать ему поддержку”, добавил комиссар НХЛ.