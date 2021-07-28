За рубежом
28.07.2021, 14:12

Глава британского военного ведомства раскрыл новую секретную роль сил спецназа в операциях против Китая и России

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Saaremaaga tutvumisreidil Suurbritannia jalaväekompanii liikmed külastasid Kuressaare koole, tutvustasid piiskoplinnuse hoovil sõjaväetehnikat ja pidasid jalgpallikohtumise kohaliku jalgpallimeeskonnaga.Saaremaal viibib Tapal asuva NATO lahingugrupi koosseisu kuuluv Suurbritannia pataljoni 100 meheline kompanii.
Saaremaaga tutvumisreidil Suurbritannia jalaväekompanii liikmed külastasid Kuressaare koole, tutvustasid piiskoplinnuse hoovil sõjaväetehnikat ja pidasid jalgpallikohtumise kohaliku jalgpallimeeskonnaga.Saaremaal viibib Tapal asuva NATO lahingugrupi koosseisu kuuluv Suurbritannia pataljoni 100 meheline kompanii.
Foto: Irina Mägi
Как сообщил The Times представитель военного руководства Великобритании, британский спецназ в рамках смещения внимания на противодействие ”крупным противникам государства” приступит к новой секретной миссии против Китая и России.

Бригадный генерал Марк Тоттен рассказал, что Специальная авиационная служба (SAS) и Особая лодочная служба (SBS) получат больше времени и средств для выполнения ”рискованных” задач, требующих большей детализации, планирования и специальных знаний. Королевская морская пехота возьмет на себя традиционные функции этих спецподразделений.

Источники в армии сообщили, что спецназу могут поручить "политически изощрённые" задачи, например, обучение военно-морских сил стран, расположенных в Южно-Китайском море, более эффективной защите от китайской угрозы.

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