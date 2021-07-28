Глава британского военного ведомства раскрыл новую секретную роль сил спецназа в операциях против Китая и России

Бригадный генерал Марк Тоттен рассказал, что Специальная авиационная служба (SAS) и Особая лодочная служба (SBS) получат больше времени и средств для выполнения ”рискованных” задач, требующих большей детализации, планирования и специальных знаний. Королевская морская пехота возьмет на себя традиционные функции этих спецподразделений.

Источники в армии сообщили, что спецназу могут поручить "политически изощрённые" задачи, например, обучение военно-морских сил стран, расположенных в Южно-Китайском море, более эффективной защите от китайской угрозы.