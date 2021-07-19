ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ | "Левадия" встретится с нидерландским "Витессом", если обыграет ирландский "Дандолк"(1)
В Пути чемпионов на данный момент был известен только один участник - "Шэмрок Роверс". Участников в Основном пути было известно больше, в том числе "Рубин" и ПАОК.
Путь чемпионов
"Динамо" Тбилиси (GEO)/"Маккаби" Хайфа (ISR) - "Торсхавн" (FRO)/"Будучность" Подгорица (MNE)
"Линфилд" (NIR)/"Борац" Баня-Лука (BIH) - "Шахтер" Солигорск (BLR)/"Фола" (LUX)
"Шэмрок Роверс" (IRL) - "Теута" (ALB)/"Интер Эскальдес" (AND)
"Рига" (LVA)/"Шкендия" (MKD) - "Фольгоре" (SMR)/"Хибернианс" (MLT)
"Приштина" (KOS)/"Коннас-Ки" (WAL) - "Валюр" (ISL)/"Буде/Глимт" (NOR)
Основной путь
Группа 1
"Динамо" Батуми (GEO)/БАТЭ (BLR) - "Петрокуб" (MDA)/"Сивасспор" (TUR)
КуПС (FIN)/"Ворскла" (UKR) - "Астана" (KAZ)/"Арис" (GRE)
"Сочи" (RUS)/"Кешля" (AZE) - "Партизан" (SRB)/ДАК-1904 (SVK)
"Арарат" (ARM)/"Шленск" (POL) - "Арда" (BUL)/"Хапоэль" Беэр-Шева (ISR)
Группа 2
"Шкупи" (MKD)/"Санта-Клара" (POR) - "Олимпия" (SVN)/"Биркиркара" (MLT)
"Уйпешт" (HUN)/"Вадуц" (LIE) - "Базель" (SUI)/"Партизани" (ALB)
"Колос" (UKR) - ФКСБ (ROU)/"Шахтер" (KAZ)
"Эльфсборг" (SWE)/"Милсами" (MDA) - "Вележ" (BIH)/АЕК (GRE)
Группа 3
"Пасуш" (POR) - "Ларн" (NIR)/"Орхус" (DEN)
"Люцерн" (SUI) - "Дрита" (KOS)/"Фейеноорд" (NED)
РФШ (LVA)/"Пушкаш-Академия" (HUN) - "Гент" (BEL)/"Волеренга" (NOR)
"Хиберниан" (SCO)/"Санта-Колома" (AND) - "Гзира Юнайтед" (MLT)/"Риека" (CRO)
Группа 4
"Аустрия" (AUT)/"Брейдаблик" (ISL) - "Абердин" (SCO)/"Хэкен" (SWE)
"Трабзонспор" (TUR) - "Мольде" (NOR)/"Серветт" (SUI)
"Дюделанж" (LUX)/"Богемиан" (IRL) - ПАОК (GRE)
"Кауно Жальгирис" (LTU)/ТНС (WAL) - "Виктория" (CZE)/"Динамо" Брест (BLR)
Группа 5
"Судува" (LTU)/"Ракув" (POL) - "Рубин" (RUS)
"Локомотив" (BUL)/"Словацко" (CZE) - "Копенгаген" (DEN)/"Торпедо" Жодино (BLR)
"Чукарички" (SRB)/"Сумгаит" (AZE) - "Хаммарбю" (SWE)/"Марибор" (SVN)
"Хайдук" (CRO)/"Тобол" (KAZ) - "Аполлон" (CYP)/"Жилина" (SVK)
Группа 6
ЦСКА София (BUL)/"Лиепая" (LVA) - "Погонь" (POL)/"Осиек" (CRO)
"Паневежис" (LTU)/"Войводина" (SRB) - ЛАСК (AUT)
АЕЛ (CYP)/"Влазния" (ALB) - "Карабах" (AZE)/"Ашдод" (ISR)
"Спартак" Трнава (SVK)/"Сепси" (ROU) - "Сутьеска" (MNE)/"Маккаби" Тель-Авив (ISR)
Группа 7
"Хабнарфьордюр" (ISL)/"Русенборг" (NOR) - "Домжале" (SVN)/"Хонка" (FIN)
"Университатя" (ROU)/"Лячи" (ALB) - "Андерлехт" (BEL)
"Витесс" (NED) - "Дандолк" (IRL)/"Левадия" (EST)